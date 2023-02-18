У людному ТЦ пролунав вибух: налякані відвідувачі в паніці вибігали із будівлі (відео)

Чоловік-самогубець вистрибнув з одного з верхніх поверхів ТЦ, спричинивши гучний вибух.

У суботу, 18 лютого, в паризькому районі Ла-Дефанс у торговому центрі Westfield Les Quatre Temps (4 Temps) пролунав вибух. Відвідувачі подумали, що це стрілянина, і в паніці почали вибігати із будівлі.

Про це повідомляє BNO News.

Виявилося, чоловік насмерть стрибнув у торговому центрі, викликавши гучний вибух, який викликав масову паніку та побоювання, що це може бути стрілянина. Це підтвердило слідство для телеканалу BFMTV. У відомстві повідомили, чоловік вистрибнув з одного з верхніх поверхів, викликавши гучний удар. Інцидент розцінюють як самогубство.

Очевидці розповіли, що вони почули гучний вибух, злякалися і почали втікати у пошуку притилку.

Mass panic erupts at Paris shopping mall after bangs are heard. No word yet on what happened pic.twitter.com/xIkNpChe9q — BNO News Live (@BNODesk) February 18, 2023

Нагадаємо, у п’ятницю, 17 лютого, в невеликому американському містечку Аркабутла озброєний чоловік убив шістьох людей, зокрема й свою колишню дружину.

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