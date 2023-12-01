У Мадриді посеред жвавої траси впав вертоліт: є поранені (фото, відео)

У Мадриді 1 грудня розбився вертоліт. Він впав просто на жваву трасу, де зіткнувся з автомобілем.

Гвинтокрил розбився у Мадриді на кільцевій дорозі М-40. Внаслідок інциденту, який відбувся сталася недалеко від виставкового центру IFEMA, де проходив авіаційний ярмарок European Rotors, поранено троє людей.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що у вертольоті перебували дві людини. Одна з них змогла вибратися самостійно, а іншу з-під уламків дістали пожежники. Поранення виявили в обох людей та водія автомобіля, збитого вертольотом. У одного легка травма голови, у іншого зламана стегнова кістка, а у третього легкі травми.

Гелікоптер Enstrom 280FX Shark нібито брав участь у виставці European Rotors, яку називають "одною із найважливіших у секторі вертолітної авіації та одною із найбільших у Європі". Вертоліт прямував до аеродрому Куатро В'єнтос, але неочікувано впав на 5600 км посередині траси М-40.

ЗМІ припускають, що причиною аварії міг стати сильний порив вітру.

Enstrom 280FX Shark-helikopter met registratie F-HPUX die deelnam aan de European Rotors-beurs die werd gehouden in Ifema, is kort na het opstijgen neergestort op de M40 in Madrid. De helikopter is gevallen op kilometerpunt 5.600.

pic.twitter.com/jVhiH367Np — Bert  (@RescueBert) December 1, 2023 Two injured involving a helicopter accident in M40, near the Nations Center in Madrid. The Enstrom 280FX Shark helicopter (F-HPUX) that was participating in the European Rotors fair that was taking place in Ifema has crashed shortly after taking off.#helicopter #accident pic.twitter.com/ur5LVICgSY — FL360aero (@fl360aero) December 1, 2023

Нагадаємо, раніше, 29 листопада, у Японії розбився американський гвинтокрил V-22 Osprey. Рибалки повідомили, що знайшли трьох людей, але їхній стан невідомий.

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