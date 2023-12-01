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У Мадриді посеред жвавої траси впав вертоліт: є поранені (фото, відео)

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
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У Мадриді посеред жвавої траси впав вертоліт: є поранені (фото, відео)

У Мадриді посеред жвавої траси впав вертоліт / Фото: соцмережі

У Мадриді 1 грудня розбився вертоліт. Він впав просто на жваву трасу, де зіткнувся з автомобілем.

Гвинтокрил розбився у Мадриді на кільцевій дорозі М-40. Внаслідок інциденту, який відбувся сталася недалеко від виставкового центру IFEMA, де проходив авіаційний ярмарок European Rotors, поранено троє людей.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що у вертольоті перебували дві людини. Одна з них змогла вибратися самостійно, а іншу з-під уламків дістали пожежники. Поранення виявили в обох людей та водія автомобіля, збитого вертольотом. У одного легка травма голови, у іншого зламана стегнова кістка, а у третього легкі травми.

Гелікоптер Enstrom 280FX Shark нібито брав участь у виставці European Rotors, яку називають "одною із найважливіших у секторі вертолітної авіації та одною із найбільших у Європі". Вертоліт прямував до аеродрому Куатро В'єнтос, але неочікувано впав на 5600 км посередині траси М-40.

ЗМІ припускають, що причиною аварії міг стати сильний порив вітру.

Нагадаємо, раніше, 29 листопада, у Японії розбився американський гвинтокрил V-22 Osprey. Рибалки повідомили, що знайшли трьох людей, але їхній стан невідомий. 

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Дата публікації
Перегляди
413
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