У Мадриді стався вибух газу в багатоповерхівці: двоє людей загинули, 18 отримали поранення

За попередніми даними, вибух викликав витік газу, однак розслідування досі триває.
У центрі Мадрида в багатоповерхівці, яку саме ремонтували, стався вибух газу. В результаті сильного вибуху двоє людей загинули і щонайменше 18 отримали поранення.
Про це пише Reuters.
Мер міста Хосе Луїс Альмейда заявив, що двоє чоловіків, які працювали у будівлі, загинули.
Раніше він також повідомив, що четверо людей були доставлені до лікарні, одна у важкому стані. Причина вибуху поки невідома.
"Пожежники перевіряють конструкцію будівлі та з’ясують, чи не могло бути більше людей", – сказав мер.
Речниця служби надзвичайних ситуацій Гема Мартін повідомила, що школа, яка розташована через дорогу від будівлі, не постраждала і що не потрібно евакуювати дітей.
Нагадаємо, у столиці Куби пролунав потужний вибух біля парламенту, є загиблі.
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