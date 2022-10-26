У Магадані мобілізували чоловіка, який через хворобу майже не може ходити

У російському Магадані повістку отримав 46-річний Сергій Боріко, котрий через хворобу майже не може ходити. Після мобілізації його відправили до Донецька.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Зазначається, що чоловік має даігноз - артроз колінного суглоба. Втім, медкомісія визнала його придатним для служби в армії. Вже 25 вересня призовника відправили на місячні навчання до Владивостока.

Baza з посиланням на дружину призовника повідомляє, що під час навчань на полігоні у нього утворився набряк стегна, а через біль він не міг нормально ходити. Жінка каже, що спочатку медики ігнорували скарги мобілізованого, але потім його шпиталізувало. Медики ніби-то підтвердили у Сергій Боріко деформуючий артроз третьої стадії. Втім, військкомат це не переконало.

Фото: Telegram-канал Baza

Призовникові поставили категорію придатності "В". Спочатку його відправили до Ростова, а звідти 20 жовтня вивезли в зону проведення "спецоперації" під Донецьком. Його родичі звернулися до військового прокурора з вимогою повернути чоловіка додому.

Мобілізація по-російськи

Президент Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в країні 21 вересня. Мобілізувати обіцяли лише людей з досвідом. Втім, на практиці повістки почали вручати не тільки їм. Чоловіки почали тікати з країни, а в Держдумі вирішили боротися з ухилянтами. Зокрема, пропонують позбавити їх права працювати у держструктурах.

Втім, у Росії мобілізують не лише батогом, а ще й пряником. Аби підвищити інтерес народу до вступу до армії, почали роздавати матеріальну допомогу, але воно суттєво відрізняється у різних регіонах. Наприклад, в Амурській області виділяють по 10 тис. на кожну дитину молодше 18 років, а в Челябінській - вдвічі більше - 20 тис. Натомість у Бурятії сім'ям мобілізованих грошей не обіцяли, але роздаватимуть дрова.

Росіяни так захопилися призовом, що на одному з підприємств мобілізували усіх працівників - 28 осіб. На війну заберуть інженерів-механіків спецобладнання. Замінити новоспечених "мобіків" ніким.

Читайте також: