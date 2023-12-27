У МАГАТЕ заявили, що Іран значно наростив виробництво збагаченого урану

У Тегерані відкидають всі звинувачення і кажуть, що не збираються виготовляти ядерну зброю.

Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що Іран збільшив виробництво збагаченого урану, який необхідний для виготовлення ядерної зброї.

Про це інформує Reuters.

У повідомленні вказується, що Іран наразі Іран довів виробництво збагаченого урану до 9 кілограмів на місяць.

Видання повідомляє, що Іран збагачує уран до 60%, що близько приблизно 90% збройової якості. Всі роботи зі збагачення урану проводяться на заводах у Натанзі та Фордо.

Раніше виробництво було зменшене, але тепер виросло знову. У МАГАТЕ заявили, що раніше Іран збагачував приблизно 3 кг на місяць.

"Агентство підтверджує, що з кінця листопада 2023 року швидкість, з якою Іран виробляє уран, збагачений до 60% U-235, на цих двох об'єктах разом узятих збільшилася приблизно до 9 кг на місяць", - йдеться у доповіді для держав-членів.

У МАГАТЕ заявили, що приблизно 42 кг урану, збагаченого до 60%, буде достатньо для виготовлення ядерної бомби.

У Тегерані відкидають всі звинувачення і кажуть, що не збираються виготовляти ядерну зброю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран образився на Москву і викликав на килим російського представника.

Крім того, ми раніше інформували, що Іран передав росіянам нові пускові установки Shahed.

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