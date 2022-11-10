У магазині Польщі жінку обурило оголошення українською мовою: їй блискуче відповіли

Громадянка Польщі поскаржилася, що їй не подобаються оголошення у магазинах однієї із популярних мереж українською мовою, але їй відповіли, що " підтримка українських біженців – це тест на людяність".

Про це йдеться в повідомленні видання money.pl.

Зазначається, що жінка у соцмережі Facebook зробила повідомлення, в якому обурилася, що у німецькій мережі магазинів у Польщі повідомлення українською.

"Чи в німецьких є такі ж польською мовою?", - написала полька.

Своєю чергою, у торговельній мережі їй відповіли, що співчуття та підтримка громадян України – "це тест на людяність, який зараз проходить кожен із нас".

"Анно, емпатія та підтримка громадян України у кризові для них часи – це тест на людяність, який зараз проходить кожен з нас. Як соціально відповідальна фірма ми намагаємося полегшити побут прибувшим до нашої країни. Продуктові покупки – це проста справа, яка, однак, може викликати дискомфорт, якщо не розуміти вказівок чи повідомлень біля каси, для цього всі каси самообслуговування в наших магазинах мають також функції українською мовою", – відповів представник мережі.

У Мережі повідомлення представника магазинів було підтримано іншими клієнтами.

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Видання зауважує, що від початку широкомасштабної війни в Україні, коли сотні тисяч біженців прибували до Польщі, тамтешні мережі динамічно змінювали свої пропозиції та комунікацію, щоб охопити якомога ширшу групу клієнтів і підтримати українців. Нарприклад, для українців в банках, на пошті та в офісах Польщі також з’явилися пропозиції українською та російською мовами.

Нагадаємо, у Польщі розгорілася дискусія через те, що багато українських біженців спілкуються не українською, а російською мовою.

У сусідній країні не розуміють, як можна будувати Україну мовою країни-терористки, яка нищить домівки мирних людей і вбиває їх. Тож у Польщі пропонують навчити українців рідній мові.