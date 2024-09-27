У Махачкалі сталися вибухи та пожежа на АЗС: є загиблі та постраждалі (відео)

Внаслідок надзвичайної ситуації у Махачкалі загинули семеро людей, серед них двоє дітей.

В Росії, у столиці Дагестану Махачкалі, 27 вересня сталися потужні вибухи на АЗС. Внаслідок НП там загинули та постраждали люди.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

На місці працюють рятувальники, які намагаються загасити пожежу, що сталася внаслідок вибухів.

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Про вибухи на автозаправній станції у дагестанській столиці Махачкалі російські телеграм-канали повідомили о 18:04 за київським часом. На кадрах, які ширили пропагандисти, можна побачити, як на місці утворився величезний стовп чорного густого диму.

Внаслідок надзвичайної ситуації у Махачкалі загинули семеро людей, серед них двоє дітей.

Рятувальники витягли з-під завалів трьох людей.

Постраждали 10 людей, повідомили в МЧС Росії.

Стан пацієнтів, які постраждали при вибуху на заправці в Дагестані, оцінюється як середня ступінь тяжкості, повідомляє регіональне МОЗ.

Клініки у Махачкалі переведені в режим підвищеної готовності.

У дагестанській Махачкалі сталися вибухи та пожежа на АЗС: є загиблі та постраждалі

Нагадаємо, у Махачкалі почалася стрілянина, по вулицях бігалиь люди зі зброєю. Дороги перекриті.

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