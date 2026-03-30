У МАГАТЕ оцінили наслідки удару по реактору в Ірані

Іран, нафта, ядерна зброя / © Reuters

У МАГАТЕ оцінили наслідки удару Ізраїлю по заводу з виробництва важкої води в Ірані. Реактор зазнав пошкоджень.

Які наслідки удару по реактору в Ірані

Енергетики посилаються на дані незалежного аналізу супутникових знімків та інформації про установку.

«Завод з виробництва важкої води в Хондабі, який, за повідомленнями Ірану, був атакований 27 березня, зазнав серйозних пошкоджень і більше не працює. Установка не містить заявленого ядерного матеріалу», — поінформували в Агентстві.

Відомо, що цей реактор входить до складу великого ядерного комплексу в центральній частині Ірану. Зокрема, він включає об’єкти з виробництва важкої води. Це забезпечує можливість використовувати природний уран як паливо без потреби у його значному збагаченні.

Як повідомляла Армія оборони Ізраїлю 27 березня, було уражено Аракський завод із виробництва важкої води в Центральному Ірані. Це ключовий майданчик виробництва плутонію для ядерної зброї.

Раніше у Мережі з’явилися повідомлення про можливий витік радіації на Близькому Сході. Іран також виступає з погрозами щодо захоплення прибережних територій сусідніх держав, зокрема частини ОАЕ та Бахрейну. Тим часом США розглядають можливість перекидання близько трьох тисяч десантників у регіон, хоча Дональд Трамп говорить про нібито конструктивний діалог. Водночас Тегеран наголошує: жодних переговорів зі Сполученими Штатами не буде.