ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
652
Час на прочитання
1 хв

У МАГАТЕ оцінили наслідки удару по реактору в Ірані

Іранський реактор у Хандабі, за даними енергетиків, більше не працює.

Автор публікації
Катерина Сердюк
Іран, нафта, ядерна зброя / © Reuters

У МАГАТЕ оцінили наслідки удару Ізраїлю по заводу з виробництва важкої води в Ірані. Реактор зазнав пошкоджень.

Про це повідомляє МАГАТЕ.

Які наслідки удару по реактору в Ірані

Енергетики посилаються на дані незалежного аналізу супутникових знімків та інформації про установку.

«Завод з виробництва важкої води в Хондабі, який, за повідомленнями Ірану, був атакований 27 березня, зазнав серйозних пошкоджень і більше не працює. Установка не містить заявленого ядерного матеріалу», — поінформували в Агентстві.

Відомо, що цей реактор входить до складу великого ядерного комплексу в центральній частині Ірану. Зокрема, він включає об’єкти з виробництва важкої води. Це забезпечує можливість використовувати природний уран як паливо без потреби у його значному збагаченні.

Як повідомляла Армія оборони Ізраїлю 27 березня, було уражено Аракський завод із виробництва важкої води в Центральному Ірані. Це ключовий майданчик виробництва плутонію для ядерної зброї.

Раніше у Мережі з’явилися повідомлення про можливий витік радіації на Близькому Сході. Іран також виступає з погрозами щодо захоплення прибережних територій сусідніх держав, зокрема частини ОАЕ та Бахрейну. Тим часом США розглядають можливість перекидання близько трьох тисяч десантників у регіон, хоча Дональд Трамп говорить про нібито конструктивний діалог. Водночас Тегеран наголошує: жодних переговорів зі Сполученими Штатами не буде.

Дата публікації
Кількість переглядів
652
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie