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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У МАГАТЕ повідомили про рівень радіації в Ірані після атак на ядерні об’єкти

МАГАТЕ спростувало чутки про радіаційний витік в Ірані.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Радіаційного витоку в Ірані після атак не зафіксовано

Радіаційного витоку в Ірані після атак не зафіксовано / © ТСН

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що після нещодавніх атак на три ядерні об’єкти в Ірані, включно з підземним комплексом у Фордоу, не зафіксовано підвищення рівня радіації за межами цих об’єктів.

Про це йдеться у повідомлені у соціальній мережі Х.

«МАГАТЕ може підтвердити, що на цей момент не надходило повідомлень про підвищення рівня радіації за межами об’єктів», — йдеться у заяві агентства.

Зараз експерти продовжують оцінювати ситуацію та аналізувати можливі наслідки інцидентів. МАГАТЕ пообіцяло надати додаткову інформацію, щойно вона стане доступною.

Нагадаємо, напередодні в Ірані сталися удари по кількох ядерних об’єктах. Хто стоїть за атаками — наразі офіційно не повідомляється. Ситуація викликає занепокоєння міжнародної спільноти щодо безпеки ядерної інфраструктури в регіоні.

Президент США Дональд Трамп коментуючи удари заявляв, що метою ударів було повністю знищити іранську програму зі збагачення урану та покласти край ядерній загрозі з боку, як він висловився, «держави-спонсора тероризму номер один у світі».

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