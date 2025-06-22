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У МАГАТЕ повідомили про рівень радіації в Ірані після атак на ядерні об’єкти
МАГАТЕ спростувало чутки про радіаційний витік в Ірані.
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що після нещодавніх атак на три ядерні об’єкти в Ірані, включно з підземним комплексом у Фордоу, не зафіксовано підвищення рівня радіації за межами цих об’єктів.
Про це йдеться у повідомлені у соціальній мережі Х.
«МАГАТЕ може підтвердити, що на цей момент не надходило повідомлень про підвищення рівня радіації за межами об’єктів», — йдеться у заяві агентства.
Зараз експерти продовжують оцінювати ситуацію та аналізувати можливі наслідки інцидентів. МАГАТЕ пообіцяло надати додаткову інформацію, щойно вона стане доступною.
Нагадаємо, напередодні в Ірані сталися удари по кількох ядерних об’єктах. Хто стоїть за атаками — наразі офіційно не повідомляється. Ситуація викликає занепокоєння міжнародної спільноти щодо безпеки ядерної інфраструктури в регіоні.
Президент США Дональд Трамп коментуючи удари заявляв, що метою ударів було повністю знищити іранську програму зі збагачення урану та покласти край ядерній загрозі з боку, як він висловився, «держави-спонсора тероризму номер один у світі».