У МАГАТЕ раптово заявили, що Іран не намагався створити ядерну зброю

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Ядерний наглядовий орган МАГАТЕ не вважає, що Іран намагався розробити ядерну зброю, повідомив його керівник

Про це пише Sky News.

“Ми дійшли висновку, що не можемо стверджувати, що наразі в Ірані здійснюються будь-які систематичні зусилля щодо виробництва ядерної зброї», — заявив Рафаель Гроссі, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

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Він розповів, що у звіті МАГАТЕ, який широко цитував Ізраїль, зазначено, що Іран збагачує уран на 60%, і це єдина країна у світі, яка це робить, тому були підстави для занепокоєння.

“Але щодо того, що вони будують і виробляють ядерну зброю — ні, ми цього не казали”, — сказав він.

На запитання, чи стурбовано МАГАТЕ впливом ядерних об'єктів, які Ізраїль атакує, Гроссі відповідає: “Звичайно, стурбований”.

Він попереджає, що “завжди існує ймовірність радіологічної події”, коли ядерний об'єкт уражається, наприклад, “розсіювання ядерного матеріалу в атмосфері”.

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Ситуація на Близькому Сході

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог раніше заявив, що його країна була змушена діяти проти Ірану, оскільки Тегеран стрімко наближається до створення ядерної зброї.

У США президент Дональд Трамп наголосив, що Вашингтон підтримує Ізраїль, а Іран, за його словами, повинен «поговорити, і поговорити негайно».

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко також звернув увагу, що війна між Ізраїлем та Іраном грає на руку Росії. Зокрема, Москва зацікавлена в тому, щоб Ізраїль знищив іранську нафтову інфраструктуру.

Варто зазначити, що один з ізраїльських авіаударів ліквідував одночасно вісім високопоставлених військових Ірану. Згодом Ізраїль знищив і нового очільника Центрального штабу Хатам-аль-Анбія Алі Шадмані, який пробув на посаді приблизно 4 дні.

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