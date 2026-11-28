М’ясо / © Associated Press

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В американських магазинах з’явилися стейки та котлети, надруковані на 3D-принтері. М’ясо повністю складається з рослинних інгредієнтів.

Про це пише видання Food & Wine.

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Штучне м’ясо створила компанія Steakholder Foods. Воно імітує вигляд і текстуру справжнього, а для його виготовлення використовують уже звичну технологію 3D-друку. Втім, замість пластику принтер працює зі спеціальними сумішами з рослинних інгредієнтів.

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Нові вироби не слід плутати з лабораторним м’ясом, яке «вирощують» зі справжніх тваринних клітин. На думку науковців, головна проблема полягає в тому, що друковані продукти зазвичай проходять кілька стадій обробки.

Журналістка видання The Washington Post Емілі Гейл придбала два продукти компанії — філе-міньйон і курячу грудку. Жінка приготувала їх згідно з інструкцією на упаковці. Смак та аромат її не вразили.

«Текстура „філе“ більше нагадувала фарш, ніж стейк. Воно не мало волокон, було досить щільним і несмачним. На сковороді „філе“ почало виділяти червонувату рідину, яка, ймовірно, мала нагадувати сік стейка, але після приготування воно все одно не було схоже ні на м’ясо, ні на його привабливу копію, зображену на упаковці», — написала вона.

Нагадаємо, науковці створили незвичайні гібридні клітини, поєднавши генетичний матеріал китайського хом’яка та червоної водорості.

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