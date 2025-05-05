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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Махачкалі влаштували стрілянину по російських правоохоронцях: подробиці (відео)

Кривава подія сколихнула Махачкалу: невідомі влаштували інтенсивну стрілянину по силовиках, що призвело до загибелі з обох сторін.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Пістолет

Пістолет / © Pexels

У Махачкалі в республіці Дагестан (Росія) 5 травня двоє невідомих влаштували стрілянину по патрульному екіпажу Дорожньо-патрульної служби. Є загиблі як серед поліцейських, так і серед нападників.

Про це інформують російські телеграм-канали та місцева влада.

Двоє невідомих відкрили вогонь по патрульному екіпажу ДПС. Напад супроводжувався інтенсивною стріляниною, внаслідок якої є загиблі.

Нападники викрали службове авто та втекли з місця події. У Дагестані запроваджено план «Перехоплення». Особи стрільців встановлюються.

Очільник Дагестану Сергій Меліков підтвердив, що під час перестрілки в Махачкалі постраждали люди.

«За попередніми даними, співробітники МВС намагалися зупинити автомобіль, але водій не підкорився і відкрив по них вогонь. Є постраждалі. Правоохоронні органи зараз працюють», –написав Меліков у Мережі.

Водночас у МВС Дагестану повідомили, що внаслідок перестрілки загинули троє поліцейських.

За даними ЗМІ із посиланням на МВС Дагестану, було вбито двох із чотирьох нападників. Скільки загалом людей брали участь у нападі, офіційно не повідомляється.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, поранення дістали семеро людей, серед них також двоє цивільних (зокрема 17-річна дівчина) та двоє нападників. Їх госпіталізували.

До слова, торік у Каспійську, що в Дагестані, невідомі забарикадувалися у квартирі житлового будинку і погрожували її підірвати. Інформуючи про це, російські пропагандисти заплуталися у своїх версіях.

Окрім того, 2024 року у Дагестані прокотилася серія терактів. Зокрема, невідомі з автоматичної зброї обстріляли синагогу та церкву. Зауважимо, що цю республіку населяють переважно мусульмани.

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