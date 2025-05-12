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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Макрона висміяли російські фейки про "наркотики" під час поїздки до Києва

У Франції спростували «пакетик» у кишені Макрона, назвавши це фейком проти міжнародної підтримки України.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Макрон

Макрон / © Associated Press

В Офісі президента Франції Еммануеля Макрона відреагували на черговий фейк, який розповсюджують російські пропагандисти. Цього разу брехня стосувалася нещодавнього візиту лідерів «коаліції рішучих» до Києва.

Про це повідомляє Twitter-акаунт (X) Єлисейського палацу.

На відео Макрон у компанії канцлера Німеччини Фрідріха Мерца швидко забирає зі столу щось біле, схоже на папірець або серветку, й кладе до кишені. Це стало приводом для численних дописів із припущеннями, що політики нібито намагались приховати пакетик із кокаїном.

Європейські лідери під час поїздки до Києва / © Associated Press

Європейські лідери під час поїздки до Києва / © Associated Press

Експерти зазначають, що подібні маніпуляції — частина ширшої інформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію західних лідерів і зниження довіри до міжнародної підтримки України.

Нагадаємо, 10 травня Макрон, Фрідріх Мерц, Кір Стармер та Дональд Туск прибули до Києва, щоб провести зустріч у рамках «коаліції охочих».

На пероні київського вокзалу їх зустрічали міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Це перша поїздка канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до України. Крім того, вперше всі чотири лідери спільно прибули до столиці.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2392
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