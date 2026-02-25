Ядерна зброя / © Getty Images

В адміністрації президента Франції Еммануеля Макрона заявили про ризик розповсюдження ядерної зброї.

Про це повідомляє Politico з посиланням на заяву чиновника Єлисейського палацу журналістам у середу, 25 лютого.

«Ми живемо в період, який принципово сприяє розповсюдженню ядерної зброї», — сказав чиновник, додавши, що тиск на міжнародний режим нерозповсюдження зростає.

Ці коментарі прозвучали напередодні промови президента Франції Еммануеля Макрона щодо ядерної доктрини Франції, запланованої на 2 березня. Очікується, що він надасть більше деталей про те, як ядерна зброя Франції може сприяти безпеці Європи.

Раніше такі країни, як Німеччина та Швеція, публічно підтвердили переговори з Францією щодо ядерного стримування.

«Ми явно спостерігаємо руйнування всього, що залишилося від системи контролю над озброєннями», — наголосив чиновник Єлисейського палацу, додавши, що країни, що володіють ядерною зброєю, більше не уникають військових конфронтацій, вказавши на Індію та Пакистан.

Як відомо, Китай також наполягає на збільшенні свого ядерного арсеналу — США оцінюють, що Пекін може мати 1000 ядерних боєголовок до 2030 року — а інші країни, такі як Іран, прагнуть розробити власні.

Французький чиновник звернув увагу на неприховане бажання деяких країн Європи та Азії мати власну ядерну зброю.

Хоча назви країн не називалися, відомо, що у Південній Кореї та Японії тривають переговори щодо того, чи варто їм розробляти власні ядерні засоби стримування. Раніше цього місяця президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що його країна повинна розпочати розробку ядерної оборони, враховуючи загрозу з боку Москви.

«Ще однією причиною [ризику розповсюдження] є відчуття невпевненості в низці країн, особливо коли політичні зміни між різними гравцями означають, що ті, хто вважав, що може покладатися на гарантії, більше не мають у них впевненості», — додав він, натякаючи на зовнішню політику Вашингтона за президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, нещодавно, російська розвідка вигадала начебто підготовку Великої Британії та Франції до передавання Україні ядерних компонентів. Коментуючи цей «вкид», заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв виступив із прямими погрозами ядерними ударами по країнах Заходу та українських об’єктах.