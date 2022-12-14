Це дуже близька перспектива: у Зеленського висловилися про терміни отримання від США ПРО Patriot

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк припустив, що Україна отримає від США протиракетні комплекси Patriot, які Київ просить від початку війни, у найкоротші терміни.

Про це радник голови ОП повідомив в ефірі 24 каналу.

"Раніше вони боялися і дуже обережно характеризували Путіна. Сьогодні вони відверто кажуть, що у будь-якому випадку Росія має програти та сісти на лаву підсудних – як корпоративний бренд. Тобто конкретні люди, але в цілому Росія. Це дуже важливо. І це суттєво впливає на постачання нам зброї", – стверджує Подоляк.

Радник голови Офісу президента вкотре наголосив, що закрити небо - це пріоритетний напрямок для України та її партнерів.

"Сьогодні це пріоритет №1 – не лише для України, а й для наших партнерів. Тому я не сумніваюся, що у максимально швидкі терміни ми отримаємо не лише Patriot, а й інші системи ЗРК та ПРО", – вважає Подоляк.

Він вважає, що постачання ПРО розблокує можливість іншим країнам надавати нам потужну зброю.

"Все. Будь-яке нове суперобладнання, яке є на озброєнні країн НАТО, може заходити в Україну і використовуватися. Ми де-факто фіксуємо, що є представниками військового альянсу європейської спільноти цивілізованого світу", – акцентує Подоляк.

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США планують передати Україні ПРО Patriot: що відомо

13 грудня американські ЗМІ поінформували, що адміністрація президента Джо Байдена завершує плани щодо відправлення системи протиракетної оборони Patriot до України. За даними CNN, рішення буде офіційно повідомлено вже цього тижня.

У Міністерстві оборони США підтвердили інформацію, що планують відправити до України системи протиракетної оборони Patriot.

Президент США Джо Байден погодиться передати Україні системи ППО Patriot, але лише після того, як у Пентагоні надудуть звіт щодо плану підготовки постачання озброєння.

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