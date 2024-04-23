У Малайзії на репетиції військового параду зіткнулися два вертольоти – є жертви (відео)

Два військові вертольоти зіткнулись у повітрі.

Два гелікоптери ВМС Малайзії зіткнулися у вівторок, 23 квітня, в повітрі під час репетиції військово-морського параду – загинули всі 10 членів екіпажу, які перебували на борту. Інцидент стався на військово-морській базі міста Лумут.

Наразі відомо, що пілоти двох вертольотів AgustaWestland AW139 і Eurocopter Fennec не помітили один одного, заходячи на маневр, і зіткнулись у повітрі.

Про це пишуть Reuters та BBC.

На відео видно, як кілька гелікоптерів летіли в строю, коли один борт зачепив гвинт іншого, після чого обидва впали. ВМС Малайзії заявили, що проведуть розслідування причин аварії.

На військово-морській базі міста Лумут проходила репетиція для параду на честь 90-ї річниці Королівського флоту Малайзії.

Як пише BBC, один із гелікоптерів із сімома людьми на борту впав на бігову доріжку. Інший, на борту якого було троє людей, впав біля басейну спортивного комплексу ВМС.

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