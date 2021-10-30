У Малайзії наречена поскаржилася на головний біль у першу шлюбну ніч, а зранку померла: що сталося

Жінці було 25 років.
У Малайзії 25-річна дівчина поскаржилася на головний біль у першу шлюбну ніч, а на ранок вона померла.
Сіті Сараф Ісмаїл та Мохамад Амірул Акмал Мохд Азіз відсвяткували весілля 23 жовтня, пише AsiaOne.
Після урочистостей наречені пішли спати. Вночі, за словами Мохамада, близько третьої ночі він прокинувся, бо розбудила дружина. Жінка поскаржилася на головний біль. Втім, вона швидко заспокоїлася і заснула. Вранці чоловік подумав, що Сіті спить, а тому не став її будити.
Згодом він побачив, що кохана задихається і не реагує на зовнішні подразники. Він викликав швидку. Сіті шпиталізували. У медзакладі 30 хвилин лікарі намагалися її реанімувати, але не змогли. Жінка померла від крововиливу у праву частину мозку.
Вдівець каже: перед сном дружина сказала йому: "Дорогий, тепер ми одружені, і ти маєш дбати про кожного члена нашої родини".
Як повідомлялося, у Великій Британії смертельно хвора наречена померла, коли до весілля залишалося всього два дні. У вересні 2021 року у жінки діагностували рак. Після цього пара вирішила, що весілля потрібно зіграти якомога швидше. Церемонія була призначена на 12 жовтня. Лонгстафф і Бредіш встигли найняти фотографа і весільний автомобіль. Самопочуття жінки швидко погіршувалося, і через п'ять тижнів після діагнозу вона померла.
Читайте також:
- "Думала, що потрапила йому в серце, але його немає": жінка, яка намагалася вчинити суїцид, передумала і замість себе вбила чоловіка
- У США звільнили вбивцю двох дітей: адвокат каже, що жінка одужала після психічного захворювання
- Врятував тост з джемом: смачний сніданок допоміг англійці дізнатися про ускладнення під час вагітності