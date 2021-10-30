У Малайзії наречена поскаржилася на головний біль у першу шлюбну ніч, а зранку померла: що сталося

У Малайзії наречена поскаржилася на головний біль у першу шлюбну ніч, а зранку померла: що сталося

Жінці було 25 років.

У Малайзії 25-річна дівчина поскаржилася на головний біль у першу шлюбну ніч, а на ранок вона померла.

Сіті Сараф Ісмаїл та Мохамад Амірул Акмал Мохд Азіз відсвяткували весілля 23 жовтня, пише AsiaOne.

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Після урочистостей наречені пішли спати. Вночі, за словами Мохамада, близько третьої ночі він прокинувся, бо розбудила дружина. Жінка поскаржилася на головний біль. Втім, вона швидко заспокоїлася і заснула. Вранці чоловік подумав, що Сіті спить, а тому не став її будити.

Згодом він побачив, що кохана задихається і не реагує на зовнішні подразники. Він викликав швидку. Сіті шпиталізували. У медзакладі 30 хвилин лікарі намагалися її реанімувати, але не змогли. Жінка померла від крововиливу у праву частину мозку.

Фото з відкритих джерел

Вдівець каже: перед сном дружина сказала йому: "Дорогий, тепер ми одружені, і ти маєш дбати про кожного члена нашої родини".

Як повідомлялося, у Великій Британії смертельно хвора наречена померла, коли до весілля залишалося всього два дні. У вересні 2021 року у жінки діагностували рак. Після цього пара вирішила, що весілля потрібно зіграти якомога швидше. Церемонія була призначена на 12 жовтня. Лонгстафф і Бредіш встигли найняти фотографа і весільний автомобіль. Самопочуття жінки швидко погіршувалося, і через п'ять тижнів після діагнозу вона померла.

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