У Малі повстанці вбили десятки "вагнерівців": міг загинути відомий командир ПВК - ISW

Російські джерала повідомляли, що втрати "Вагнера" склали 33 вбитих і 18 поранених.

У Малі повстанців вбили та поранили десятки найманців "Вагнера", а також відомого російського пропагандиста Микиту Федяніна та, ймовірно, командира ПВК Антона Єлізарова (псевдонім "Лотос").

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики посилаються на кадри із соціальних мереж, які показують численні тіла "вагнерівці", в тому числі тіло адміністратора Telegram-каналу "Сіра зона" Микити Федяніна, який регулярно висвітлював повномасштабне вторгнення Росії в Україну і жорстко критикував російське Міністерство оборони.

Джерела з близького оточення Федяніна підтвердили смерть Федяніна російському державному інформаційному агентству ТАСС 28 липня.

"Російське інсайдерське джерело стверджувало, що втрати "Вагнера" склали 33 вбитих і 18 поранених, а різні російські джерела стверджували, що повстанці захопили кількох полонених - деякі припускали, що в полон потрапив командир "Вагнера" Антон Єлізаров. Втім, один російський мілблогер стверджував, що МО РФ заплатило викуп за кожного захопленого найманця, окрім Єлізарова, а кілька інших мілблогерів стверджували, що він загинув у засідці", - йдеться у повідомленні.

Аналітики не можуть самостійно перевірити, Єлізаров потрапив у полон, чи він загинув.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав усі подробиці про знищення російських найманців у Малі.

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