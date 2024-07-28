У Малі загинув відомий "вагнерівець", який керував захопленням Соледара та Бахмута

У Малі загинув командир "Вагнера" ​​Антон Єлізаров (Лотос), який раніше очолював наступи на Соледар та Бахмут під час російського вторгнення в Україну.

Про це пише видання ASTRA з посиланням на російські телеграм-канали.

Колона урядових військ Малі та найманці «Вагнер» потрапили в засідку місцевих повстанців. У бою загинули від 17 до 50 бійців урядових військ Малі та «вагнерівців». Серед загиблих, за попередніми даними, адміністратор каналу GREY ZONE, 31-річний Микита Федянін із Липецької області.

Російські найманці перебувають у Малі з 2021 року: у 2020 році військові знову захопили владу, а через рік хунта запросила ПВК "Вагнер" для забезпечення безпеки

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у на північному заході Африки повстанці північних туарегів Малі вбили та поранили десятки солдатів і найманців "Вагнера" за два дні боїв біля кордону з Алжиром.

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