У Марокко знайшли найдавніші прикраси в історії людства: з чого робили перше намисто

У Марокко знайшли найдавніші прикраси в історії людства: з чого робили перше намисто

Вчені виявили 33 намистини, які могли носити близько 150 тисяч років тому.

На атлантичному узбережжі Марокко у печері Бізмун, розташованій за 16 кілометрів від узбережжя міста Ес-Сувейри, археологи виявили намистини із морських мушель, які були першими відомими в історії людства прикрасами.

Результати досліджень науковців опубліковано в журналі Science Advances.

У Національному інституті археологічних наук і спадщини в Рабаті (Марокко) встановили, що прикраси були виготовлені в проміжку від 142 000 до 150 000 років тому.

Дослідивши отвори в мушлях, науковці виявили сліди втручання людини - майже мікроскопічні "борозенки" або сліди свердління. Очевидно, вони були зроблені за допомогою інструменту і утворилися через підвішування на мотузці. Багато з них мають згладжені поліровані краї, які виникли в результаті шліфування.

Окрім того, на деяких намистах були сліди охри - пігменту, який давні люди зазвичай використовували, щоб наносити малюнки на шкіру.

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Вчені впевнені, що ці найдавніші прикраси в світі служили не тільки для краси, але й для самоідентифікації.

"Ймовірно, прикраси були частиною того, як люди виражали свою ідентичність за допомогою одягу. Вони показують, що навіть сотні тисяч років тому люди були зацікавлені в спілкуванні з більшими групами людей, ніж їхні найближчі друзі і сім'я", - сказав археолог Стівен Л. Кун.

Фото: A. Bouzouggar, INSAP, Morocco

Стиль намистин вчені пов'язують з атерійською культурою середнього кам'яного віку в Північній Африці. Носії цієї культури створювали кам'яні наконечники для полювання, їм також приписують створення перших зразків символічної матеріальної культури.

Нагадаємо, раніше колумбійські археологи знайшли вісім керамічних глечиків з металевими фігурками і смарагдами всередині храму недалеко від Боготи.

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