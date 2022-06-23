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У Маямі поліція запропонувала поділитися зброєю з українцями: фото

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У Маямі поліція запропонувала поділитися зброєю з українцями: фото

Фото: соцмережі

За один день акції американські поліцейські зібрали 68 одиниць вогнепальної зброї “для захисту України”.

В американському місті Маямі місцева поліція оголосила акцію Guns 4 Ukraine (“Зброя для України”), яка має на меті скоротити кількість зброї на вулицях та водночас допомогти українцям захиститися від російської агресії.

Про це повідомляє департамент поліції Маямі в Twitter.

Зброю, яку пропонували здати американцям, поліцейські пообіцяли передати захисникам України. Громадянам, які погодилися на цю пропозицію, виплачували компенсацію: за пістолет - 50 доларів, за рушницю – 100 доларів, а за гвинтівку AK-47 або AR-15 (які були заборонені в США протягом 10 років, від 1994 року) – 150 доларів.

Охочих здати зброю виявилося досить багато - до міської ратуші вишикувалася черга. Люди приїжджали з околиць на автомобілях і мотоциклах. Лише за один день акції поліції вдалося зібрати 68 одиниць зброї.

У виданні Washington Post припустили, що зброя, яку зібрали в Маямі, ймовірно, не відповідає потребам України, яка вимагає більш складних системи озброєння та боєприпасів, щоб протистояти нападу Росії.

Водночас скоротити кількість зброї на вулицях Маямі поліцейським все таки вдалося. 

Нагадаємо,  24 травня у США озброєний 18-річний чоловік влаштував стрілянину в початковій школі міста Увальде, внаслідок якої одразу загинули 14 учнів та вчителька, близько десятка поранених доставили до лікарні.

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