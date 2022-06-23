У Маямі поліція запропонувала поділитися зброєю з українцями: фото

За один день акції американські поліцейські зібрали 68 одиниць вогнепальної зброї “для захисту України”.

В американському місті Маямі місцева поліція оголосила акцію Guns 4 Ukraine (“Зброя для України”), яка має на меті скоротити кількість зброї на вулицях та водночас допомогти українцям захиститися від російської агресії.

Про це повідомляє департамент поліції Маямі в Twitter.

Зброю, яку пропонували здати американцям, поліцейські пообіцяли передати захисникам України. Громадянам, які погодилися на цю пропозицію, виплачували компенсацію: за пістолет - 50 доларів, за рушницю – 100 доларів, а за гвинтівку AK-47 або AR-15 (які були заборонені в США протягом 10 років, від 1994 року) – 150 доларів.

It’s not to late to turn in your firearm, No questions asked!



Gun Buy Back happening now at Miami City Hall until 2 p.m. 3500 Pan American Drive #SupportUkraine #GunBuyBack https://t.co/RRdwGDg3YX pic.twitter.com/gsgZZWv31W — Miami PD (@MiamiPD) June 18, 2022

Охочих здати зброю виявилося досить багато - до міської ратуші вишикувалася черга. Люди приїжджали з околиць на автомобілях і мотоциклах. Лише за один день акції поліції вдалося зібрати 68 одиниць зброї.

У виданні Washington Post припустили, що зброя, яку зібрали в Маямі, ймовірно, не відповідає потребам України, яка вимагає більш складних системи озброєння та боєприпасів, щоб протистояти нападу Росії.

Водночас скоротити кількість зброї на вулицях Маямі поліцейським все таки вдалося.

Нагадаємо, 24 травня у США озброєний 18-річний чоловік влаштував стрілянину в початковій школі міста Увальде, внаслідок якої одразу загинули 14 учнів та вчителька, близько десятка поранених доставили до лікарні.