У Мехіко вибухнув бензовоз із пальним: є загиблі та десятки поранених (фото, відео)

В Мехіко вибухнув бензовоз / © AP

У середу, 10 вересня, у Мехіко стався вибух бензовоза, що перевозив майже 50 тисяч літрів пального. Аварія сталася під естакадою на автомагістралі в районі Істапалапа, коли вантажівка перекинулася. Внаслідок потужного вибуху загинули щонайменше троє людей, ще близько 70 дістали поранення.

Про це повідомило видання Associated Press.

Місцева влада повідомила, що у тяжкому стані перебувають 19 постраждалих, зокрема водій бензовоза, немовля та дворічна дитина. Люди зазнали серйозних опіків, а в деяких обгоріло до 100% поверхні тіла.

Вогонь поширився на майже 30 автомобілів. Свідки розповідали, що бачили людей із обгорілими тілами та пошматованим одягом, які вибиралися з полум’я, а сусіди та перехожі намагалися витягувати поранених у безпечне місце.

Мер Мехіко Клара Бругада назвала трагедію «надзвичайною ситуацією» і зазначила, що на місці працювали десятки пожежників і медиків. Полум’я вдалося загасити лише після застосування піни та шлангів.

На цистерні було видно логотип енергетичної компанії Silza, проте представники компанії заперечили, що це їхній транспорт. Пізніше Міністерство охорони довкілля Мексики заявило, що компанія не мала чинних страхових документів для перевезення газу.

Президент країни Клаудія Шейнбаум висловила співчуття родинам загиблих і подякувала рятувальним службам за оперативну роботу. Дорогу, що сполучає столицю з містом Пуебла, відкрили для руху вже ввечері після ліквідації пожежі.

