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У Мексиці 17 пацієнтів померли в лікарні через сильну повінь: відео

У Мексиці 17 пацієнтів померли в лікарні через сильну повінь: відео

Entérate México

Стихія залишила лікарню без електропостачання і пошкодила генератор. Хворі померли через брак кисню.

У мексиканському штаті Ідальґо у вівторок, 7 вересня, щонайменше 17 людей померли в лікарні в Тулі через брак кисню. 

Про це повідомляє Mexico News Daily.

Зазначається, що 15 жертв були пацієнтами з COVID-19, які перебували на апаратах штучної вентиляції легенів. Система подачі кисню перестала функціонувати через відключення електропостачання, викликане повінню.

Напередодні через проливні дощі у цьому районі з берегів вийшли три річки, зокрема р.Тула, яка протікає всього в 210 метрах від лікарні.

Вода, що потрапила у приміщення установи, не лише затопила палати пацієнтів, але й пошкодила генератор, який міг би забезпечити альтернативне джерело живлення для кисневих апаратів, від яких залежали пацієнти.

Директорка Мексиканської інституту соціального забезпечення (IMSS) Зое Робледо розповіла, що повінь почалася вранці у вівторок. 

В момент інциденту в лікарні працювали 104 людини, які обслуговували 56 пацієнтів. Близько 20 хворих евакуювали і перевели в інші медзаклади.

За словами губернатора Ідальґо Омара Фаяда, загалом від повені постраждав 31 691 житель регіону. Для людей, які вимушено залишили свої будинки, створили п'ять тимчасових притулків.

Раніше в індійській столиці Делі щонайменше 25 пацієнтів з коронавірусом COVID-19 померли в лікарні Jaipur Golden Hospital через брак медичного кисню.

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