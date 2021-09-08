У Мексиці 17 пацієнтів померли в лікарні через сильну повінь: відео

Стихія залишила лікарню без електропостачання і пошкодила генератор. Хворі померли через брак кисню.
У мексиканському штаті Ідальґо у вівторок, 7 вересня, щонайменше 17 людей померли в лікарні в Тулі через брак кисню.
Про це повідомляє Mexico News Daily.
Зазначається, що 15 жертв були пацієнтами з COVID-19, які перебували на апаратах штучної вентиляції легенів. Система подачі кисню перестала функціонувати через відключення електропостачання, викликане повінню.
Напередодні через проливні дощі у цьому районі з берегів вийшли три річки, зокрема р.Тула, яка протікає всього в 210 метрах від лікарні.
Вода, що потрапила у приміщення установи, не лише затопила палати пацієнтів, але й пошкодила генератор, який міг би забезпечити альтернативне джерело живлення для кисневих апаратів, від яких залежали пацієнти.
Директорка Мексиканської інституту соціального забезпечення (IMSS) Зое Робледо розповіла, що повінь почалася вранці у вівторок.
В момент інциденту в лікарні працювали 104 людини, які обслуговували 56 пацієнтів. Близько 20 хворих евакуювали і перевели в інші медзаклади.
За словами губернатора Ідальґо Омара Фаяда, загалом від повені постраждав 31 691 житель регіону. Для людей, які вимушено залишили свої будинки, створили п'ять тимчасових притулків.
Vía @Ramiro_Escoto:— Webcams de México (@webcamsdemexico) September 7, 2021
Imágenes del #IMSS en #Tula #Hidalgo la madrugada de este Martes. personal Médico desaloja a pacientes en medio de la inundación provocada por las fuertes lluvias. pic.twitter.com/mCnz9UrCYj
#ENTERATE Tragedia de #Tula: Llega a 17 la cifra de muertos en clínica del #IMSS por graves inundaciones en #Hidalgo, informó el gobernador Omar Fayad https://t.co/68gYXEr9W5 pic.twitter.com/brnITQAFVS— Entérate México (@EnterateMexico_) September 7, 2021
Раніше в індійській столиці Делі щонайменше 25 пацієнтів з коронавірусом COVID-19 померли в лікарні Jaipur Golden Hospital через брак медичного кисню.