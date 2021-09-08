У Мексиці 17 пацієнтів померли в лікарні через сильну повінь: відео

У Мексиці 17 пацієнтів померли в лікарні через сильну повінь: відео

Стихія залишила лікарню без електропостачання і пошкодила генератор. Хворі померли через брак кисню.

У мексиканському штаті Ідальґо у вівторок, 7 вересня, щонайменше 17 людей померли в лікарні в Тулі через брак кисню.

Про це повідомляє Mexico News Daily.

Зазначається, що 15 жертв були пацієнтами з COVID-19, які перебували на апаратах штучної вентиляції легенів. Система подачі кисню перестала функціонувати через відключення електропостачання, викликане повінню.

Напередодні через проливні дощі у цьому районі з берегів вийшли три річки, зокрема р.Тула, яка протікає всього в 210 метрах від лікарні.

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Вода, що потрапила у приміщення установи, не лише затопила палати пацієнтів, але й пошкодила генератор, який міг би забезпечити альтернативне джерело живлення для кисневих апаратів, від яких залежали пацієнти.

Директорка Мексиканської інституту соціального забезпечення (IMSS) Зое Робледо розповіла, що повінь почалася вранці у вівторок.

В момент інциденту в лікарні працювали 104 людини, які обслуговували 56 пацієнтів. Близько 20 хворих евакуювали і перевели в інші медзаклади.

За словами губернатора Ідальґо Омара Фаяда, загалом від повені постраждав 31 691 житель регіону. Для людей, які вимушено залишили свої будинки, створили п'ять тимчасових притулків.

Vía @Ramiro_Escoto:



Imágenes del #IMSS en #Tula #Hidalgo la madrugada de este Martes. personal Médico desaloja a pacientes en medio de la inundación provocada por las fuertes lluvias. pic.twitter.com/mCnz9UrCYj — Webcams de México (@webcamsdemexico) September 7, 2021

#ENTERATE Tragedia de #Tula: Llega a 17 la cifra de muertos en clínica del #IMSS por graves inundaciones en #Hidalgo, informó el gobernador Omar Fayad https://t.co/68gYXEr9W5 pic.twitter.com/brnITQAFVS — Entérate México (@EnterateMexico_) September 7, 2021

Раніше в індійській столиці Делі щонайменше 25 пацієнтів з коронавірусом COVID-19 померли в лікарні Jaipur Golden Hospital через брак медичного кисню.

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