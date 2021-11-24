У Мексиці банда перетворила на пекло життя співробітників дитсадка, які виграли 950 тис. доларів

У Мексиці банда перетворила на пекло життя співробітників дитсадка, які виграли 950 тис. доларів

Злочинці вимагали гроші на озброєння.

У Мексиці злодії перетворили на пекло життя співробітників дитячого садка, які виграли у лотерею 950 тисяч доларів.

Про це повідомляє BBC.

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Повідомляється, що дошкільна установа з містечка Окосінго в штаті Чьяпас стала одним із переможців урядової лотереї, результати якої оголосили у вересні 2020 року. Квитки були куплені анонімними благодійниками та передані найбіднішим школам та дитячим садкам.

Співробітники установи та батьки 20 підопічних дуже зраділи виграшу великої суми та вирішили витратити її на благоустрій закладу. Однак незабаром вони зазнали переслідувань та погроз з боку місцевої банди Los Petules. Злочинці зажадали, щоб гроші були витрачені на озброєння банди, оскільки вони перебувають у стані війни зі злочинним кланом із сусіднього міста.

Адміністрація та батьки відмовилися підкоритися та витратили частину суми на новий дах для дитячого садка. Після того, як у 2021 році гроші, що залишилися, було вирішено витратити на благоустрій території навколо установи, тиск з боку бандитів посилився.

У березні одного з батьків учнів застрелили, а у жовтні злочинці напали на жінок та дітей, після чого 28 сім'ям довелося тікати з міста.

Раніше стало відомо, що жінка зірвала джекпот і посварилася з жадібними родичами.

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