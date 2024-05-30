У Мексиці кандидата у мери застрелили під час зустрічі з виборцями

У середу, 29 травня, кандидата в мери мексиканського міста Коюка-де-Бенітес у штаті Герреро від правоцентристського альянсу "Сила та серце за Мексику" Хосе Альфредо Кабрера Барр’єнтоса застрелили під час передвиборчої зустрічі з виборцями.

Про це повідомило видання El Universal.

Невідомий підійшов до політика зі спини, коли той стояв із виборцями на баскетбольному майданчику та вистрілив йому в голову.

На опублікованих у соціальних мережах кадрах чути близько 15 пострілів. За даними прокуратури, нападника ліквідували на місці злочину.

Нагадаємо, за час виборчої кампанії в цьому штаті вбили п’ятьох кандидатів у мери й одного – в депутати. Журналісти видання зазначили, що саме для цього штату такі вбивства політиків – ледь не звичне явище.

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