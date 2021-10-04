У Мексиці під час протестів проти абортів вагітній тінейджерці на сцені зробили УЗД

У Мексиці під час протестів проти абортів вагітній тінейджерці на сцені зробили УЗД

Зображення внутрішньої частини матки дівчини під оплески натовпу транслювалися на великих екранах.

У Мехіко в неділю, 3 жовтня, під час багатотисячних протестів проти абортів 15-річній дівчині зробили ультразвукову діагностику.

Про це повідомляє France 24.

Зазначається, що носилки із 15-річною Аною, яка перебуває на 38 тижні вагітності, викотили просто на сцену. Зображення внутрішньої частини матки дівчини під оплески натовпу транслювалися на великих екранах по обидва боки сцени.

"Усе гаразд, готовий до народження", - заявив гінеколог Фернандо Уркіза після проведення УЗД. Медик додав, що "дуже схвильований", щоб брати участь у демонстрації.

На протести проти добровільного переривання вагітності у центрі мексиканської столиці зібралося близько 10 тисяч людей, більшість з яких - члени католицьких груп. Під час огляду Ани вони молилися і вигукували гасла накшталт "Законно чи незаконно, аборт все одно вбиває!".

Приводом для демонстрацій стало ухвалене в минулому місяці рішення уряду про декриміналізацію абортів у Мексиці. "Уряд перетворює право на аборт у право на вбивство", - заявила 56-річна учасниця протестів Альма Белло.

Її підтримала католицька активістка і глава Steps for Life Елісон Гонсалес, яка розповіла, що марш відбувся для демонстрації "національної підтримки жінок".

Як повідомлялося, у Мексиці з’явився робот, що допомагає жінкам робити аборти. Залізний помічник видає пігулки для переривання вагітності без рецепту.

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