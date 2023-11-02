У Мексиці розбився літак санітарної авіації: не вижив ніхто

У центральному мексиканському штаті Морелос сталася авіакатастрофа - розбився літак швидкої допомоги.

Про це пише АР.

Зазначається, що аварія сталася близько 14:30 за місцевим часом у гірській місцевості поблизу міста Тетлама.

Відомо, що Learjet 35A XA-IRE вибухнув і спалахнув. Загинули пілоти, пасажир і парамедик. Learjet належав до мексиканської авіакомпанії швидкої допомоги.

Причина аварії наразі невідома.

Нагадаємо, в Італії після падіння військового літака загинула 5-річна дівчинка (відео).

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