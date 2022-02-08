У Мексиці розбився туристичний автобус: є загиблі та травмовані

У Мексиці розбився туристичний автобус: є загиблі та травмовані

Загинуло вісім осіб.

Щонайменше восьмеро людей загинули, а 15 отримали травми через жахливу аварію у Мексиці.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 8 лютого.

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На південному сході країни туристичний автобус не розминувся із тягачем. В його салоні було 39 пасажирів - це здебільшого іноземці. Від сильного удару автобус кілька разів перекинувся, аж поки не застряг у кущах.

На кадрах після аварії видно, як шокована жінка просить допомогти вибратися їй та ще кільком заблокованим пасажирам. Серед жертв та потерпілих - мандрівники з Франції, Німеччини та Швейцарії. Обставини аварії з’ясовують правоохоронці.

Через аварію у Мексиці загинули вісім людей | Новини світу

Як повідомлялося, Мадагаскар накрив потужний тропічний ураган "Батсірай". У пік негоди сила вітру сягала 230 кілометрів на годину, а висота хвиль 15 метрів. Через сильний циклон на східному узбережжі острова в Індійському океані загинуло щонайменше десять людей.

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