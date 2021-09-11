У Мексиці скеля обвалилася на житлові будинки: є жертви і зниклі безвісти

У Мексиці скеля обвалилася на житлові будинки: є жертви і зниклі безвісти

Під завалами, за словами очевидців, можуть перебувати десятки людей.

У Тлалнепантла в Мексиці стався зсув, в результаті чого величезна глиба впала на житлові будинки. В результаті 1 людина загинула, ще 10 вважають зниклими безвісти.

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Про це повідомляє АР.

Влада евакуювала навколишні будинки і попросила людей уникати району, де сталося обвалення, щоб рятувальники могли працювати. Під час пошукових робіт було виявлено тіло одного загиблого. Агентство цивільного захисту штату Мексика заявило, що валун зруйнував 4 будинки і щонайменше 10 людей вважаються зниклими безвісти.

Один із волонтерів розповів, що у будинку, куди впав камінь, жив його колега з дружиною і дітьми. Їх доля наразі невідома.

Район, де стався зсув, являє собою купу збитих будинків, що піднімаються на схил гори, багато з яких мають рифлені олов’яні дахи, розділені місцями просто крутими сходами.

Зсув стався після кількох днів сильних дощів у центральній Мексиці та землетрусу магнітудою 7,0 у вівторок вночі поблизу Акапулько, який потряс будівлі за 320 миль від Мехіко.

Нагадаємо, що у столиці Мексики Мехіко і біля курорту Акапулько стався потужний землетрус. Поштовхи оцінюються в 7,4 бали.

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