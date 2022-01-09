У Мексиці у в'язниці сталася масова бійка через гроші: понад півсотні постраждалих

У Мексиці у в'язниці сталася масова бійка через гроші: понад півсотні постраждалих

Сутички почалися після отримання частиною в'язнів зарплати.

На півночі Мексики у в'язниці спалахнули сутички. В результаті 56 ув'язнених отримали тілесні ушкодження.

Про це повідомляє AP.

Зазначається, що масові сутички між ув'язненими у в'язниці Аподака розпочалися у п’ятницю. Причиною стало вимагання грошей серед груп ув'язнених.

Як повідомив міністр громадської безпеки штату Нуево-Леон Альдо Фаші, всі поранення були спричинені побиттям, а вогнепальна зброя не застосовувалася.

За його інформацією, ув’язнені працюють на промислових підприємствах і зазвичай отримують зарплату у п’ятницю. Сутички сталися через те, що щонайменше п'ять банд вимагали гроші в інших ув'язнених.

Нагадаємо, що чотирирічна дівчинка загинула в Алмати, що в Казахстані, після того, як потрапила під обстріл. Дитина загинула від кульового поранення в голову.

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