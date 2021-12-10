У Мексиці в ДТП з мігрантами загинули 49 людей, ще 58 постраждали: відео 18+

У Мексиці в ДТП з мігрантами загинули 49 людей, ще 58 постраждали: відео 18+

Вантажівка з причепом, яка перевозила щонайменше 107 мігрантів, перекинулася. Водій втік одразу після ДТП.

У Мексиці в четвер, 9 грудня, внаслідок перекидання вантажівки з причепом загинули щонайменше 49 мігрантів, а ще 58 отримали поранення.

Про це повідомляє El País.

Зазначається, що інцидент стався у столиці мексиканського штату Чіапас Тукстла-Ґутьєрре. Водій автомобіля під час повороту не впорався з кермуванням і в'їхав у підпорну стіну, після чого транспортний засіб перекинувся.

Як розповіли у Службі цивільного захисту штату Чіапас, вантажівка рухалася із "надлишковою швидкістю", внаслідок чого причіп відірвався від автомобіля, а пасажирів, троє з яких - неповнолітні, розкидало по дорозі.

Загалом у момент інциденту в причепі вантажівки перебували щонайменше 107 мігрантів з країн Центральної Америки. За словами очевидців, водій автомобіля незабаром після аварії втік у невідомому напрямку.

Зараз на місці події працюють волонтери Червоного Хреста, надзвичайники та служби цивільного захисту. Постраждалих мігрантів доправили до лікарень регіону.

Губернатор штату Чіапас Рутіліо Ескандон дав вказівку "негайно надати допомогу пораненим" і наголосив, що "відповідальність визначатиметься за законом".

Відомо, що вантажівка вранці залишила Гватемалу і прямувала до штату Веракрус, щоб згодом дістатися до Пуебли. У виданні зауважують, що цей маршрут є одним із найпоширеніших коридорів для мігрантів, які рятуються від насильства в Центральній Америці.

Цьогоріч на території Мексики затримали понад 228 тисяч мігрантів, і майже 120 тисяч осіб звернулися з проханням про надання притулку. "Історичні цифри побили усі рекорди для переміщених осіб", - йдеться у матеріалі.

Обрежено! Відео може містити чутливий контент!

|URGENTE: De acuerdo con reportes preliminares, el accidente en la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo se habría provocado porque un tráiler se quedó sin frenos. pic.twitter.com/BHNsedvQyx — Alerta News (@Alerta_News_) December 9, 2021

Al menos 49 migrantes que viajaban en un tráiler perdieron la vida en Chiapas luego que el vehículo volcó, confirmó Protección Civil estatal.

Daniel Díaz pic.twitter.com/8AeEerAA5r — REFORMA Nacional (@reformanacional) December 9, 2021

Una tragedia



Se reportan al menos 49 migrantes muertos en volcadura de trailer en carretera que va de Tuxtla Gutiérrez a Chiapa de Corzo, en #Chiapas, a la altura del puente Belisario Domínguez pic.twitter.com/KhTJTCTfMC — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) December 9, 2021