Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У Мексиці вантажівка на швидкості протаранила чергу з автомобілів: жертвами ДТП стали 19 людей

© Associated Press
© Associated Press

На світлинах з місця подї видно, що декілька автівок зайнялися.

У Мексиці в суботу, 6 листопада, внаслідок масштабної дорожньо-транспортної пригоди загинули щонайменше 19 людей, а ще троє постраждали.

Про це із посиланням на заступника начальника пожежної охорони Адріан Діас Чавес повідомляє El Diario de Coahuila

Зазначається, що інцидент стався на трасі Мехіко - Пуебла поблизу пункту стягнення плати за проїзд дорогою в муніципалітеті Чалко.

За попередніми даними, через несправні гальма водій вантажівки, яка перевозила клей, не впорався з кермуванням і в'їхав у щонайменше дев'ять транспортних засобів, які перебували у черзі.

На світлинах та відеозаписах з місця подї видно, що декілька автівок спалахнули.

Читайте також:

Наступна публікація