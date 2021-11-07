У Мексиці вантажівка на швидкості протаранила чергу з автомобілів: жертвами ДТП стали 19 людей

У Мексиці вантажівка на швидкості протаранила чергу з автомобілів: жертвами ДТП стали 19 людей

На світлинах з місця подї видно, що декілька автівок зайнялися.

У Мексиці в суботу, 6 листопада, внаслідок масштабної дорожньо-транспортної пригоди загинули щонайменше 19 людей, а ще троє постраждали.

Про це із посиланням на заступника начальника пожежної охорони Адріан Діас Чавес повідомляє El Diario de Coahuila.

Зазначається, що інцидент стався на трасі Мехіко - Пуебла поблизу пункту стягнення плати за проїзд дорогою в муніципалітеті Чалко.

За попередніми даними, через несправні гальма водій вантажівки, яка перевозила клей, не впорався з кермуванням і в'їхав у щонайменше дев'ять транспортних засобів, які перебували у черзі.

На світлинах та відеозаписах з місця подї видно, що декілька автівок спалахнули.

#ÚltimaHora Tráiler se queda sin frenos y embiste varios automóviles; provocando un incendio en el lugar.



Reportan al menos 14 personas sin vida sobre la autopista México-Puebla, caseta San Marcos.



@GN_Carreteras pic.twitter.com/QUWKbEiQjQ — El Diario de Coahuila (@DiarioCoahuila) November 6, 2021

Tras el choque de un camión de carga que se quedó sin frenos en la autopista #México-#Puebla llevándose a varios autos en la Caseta de Cobro de #Chalco en la localidad de San Marcos dejó 19 muertos y varios heridos. pic.twitter.com/NGjd8IXri7 — Buzos de la Noticia (@BuzosNoticias) November 6, 2021

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання