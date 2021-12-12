У Мексиці вибухнув склад піротехніки: є загиблі та поранені

У Мексиці вибухнув склад піротехніки: є загиблі та поранені

Вибух стався в будинку, який функціонував як підпільна майстерня

У Мексиці в результаті вибуху піротехніки загинули двоє людей та 15 отримали поранення.

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Про це повідомляє видання aristeguinoticias.com.

Подія сталася учора, 11 грудня у Тултепекі, штат Мексика близько 17:00. На піротехнічному складі пролунав вибух. На місце прибули підрозділи поліції штату Мексики, а також цивільного захисту штату та медичних підрозділів.

Внаслідок вибуху загинули двоє людей і 15 отримали поранення.

Інцидент стався в будинку, який функціонував як підпільна майстерня. Через соцмережі транслювали відео, на яких видно сильні пожежі та спалахи, спричинені піротехнікою.

Нагадаємо, що в Італії від вибуху обвалився житловий будинок, під завалами шукають людей