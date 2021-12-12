У Мексиці вибухнув склад піротехніки: є загиблі та поранені

Вибух стався в будинку, який функціонував як підпільна майстерня
У Мексиці в результаті вибуху піротехніки загинули двоє людей та 15 отримали поранення.
Про це повідомляє видання aristeguinoticias.com.
Подія сталася учора, 11 грудня у Тултепекі, штат Мексика близько 17:00. На піротехнічному складі пролунав вибух. На місце прибули підрозділи поліції штату Мексики, а також цивільного захисту штату та медичних підрозділів.
Внаслідок вибуху загинули двоє людей і 15 отримали поранення.
Інцидент стався в будинку, який функціонував як підпільна майстерня. Через соцмережі транслювали відео, на яких видно сильні пожежі та спалахи, спричинені піротехнікою.
#QueNoSeTePase— Noticias Énfasis (@enfasisnoticias) December 12, 2021
¡¡Nueva #explosión en Tultepec!! Este sábado 12 de diciembre comenzaron a circular estas imágenes en #RedesSociales.
Servicios de emergencia acudieron al lugar para atender la #emergencia. #Edomex #Atención #NoticiasÉnfasis
@huemansantiago1 pic.twitter.com/9HJyXl1zJC
Нагадаємо, що в Італії від вибуху обвалився житловий будинок, під завалами шукають людей