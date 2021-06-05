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У Мексиці внаслідок обвалу шахти семеро гірників опинилися в пастці

У Мексиці внаслідок обвалу шахти семеро гірників опинилися в пастці

Associated Press

Гірники оголошені зниклими безвісти.

На півночі Мексики у п'ятницю, 4 червня, семер гірників опинилися в пастці внаслідок аварії на невеликій вугільній шахті в прикордонному штаті Коауїла.

Про це повідомляє The Associated Press.

За попередніми даними, шахту, розташовану в селищі Музкіз, затопило. Гірники оголошені зниклими безвісти.

Федеральне управління цивільної оборони Мексики заявило, що з кар'єру зараз відкачують воду, щоб можна було продовжити рятувальні роботи. 

Зазначається, що в лютому 2006 року внаслідок вибуху метану на вугільній шахті в Сабінасі, що також в штаті Коауїла, загинули 65 гірників. Тоді рятувальники витягли тіла двох загиблих, але тонни дерева, каменю і металу, а також токсичний газ завадили евакуації інших шахтарів.

Раніше у мексиканському штаті Мічоакан виявили автомобільний фургон, в якому лежали тіла 9 осіб. Серед трупів вісім чоловіків і одна жінка. Вони загинули, як підозрюють, від кульових поранень. Місцева влада почала розслідування.

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