У Мексиці загинула Instagram-блогерка Анджалі Ріот: її застрелили наркоторговці

У Мексиці загинула Instagram-блогерка Анджалі Ріот: її застрелили наркоторговці

Банди наркоторговців відкрили вогонь в одному з барів у туристичному центрі Тулума.

У Мексиці внаслідок стрілянини між наркоторговцями загинули двоє туристок, зокрема 25-річна американська блогерка індійського походження Анджалі Ріот, у якої було понад 42 тисячі підписників в Instagram.

Про це повідомляє Fox News.

Зазначається, що інцидент стався в середу, 20 жовтня, в барі La Malquerida в туристичному центрі міста Тулум, коли члени двох "злочинних угруповань, які займаються торгівлею наркотиками", відкрили перехресний вогонь.

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Анджалі Ріот загинула на місці події. Ще одну туристку, 35-річну німкеню Дженніфер Хенцольд, госпіталізували до найближчої лікарні, однак врятувати її життя не вдалося. У стрілянині також постраждали троє мандрівників, зокрема пара німців і голландка.

Після інцидету Міністерство закордонних справ Німеччини випустило туристичну довідку, в якій німцям, котрі відвідують курорти Мексики, вказали: "Якщо ви зараз перебуваєте поблизу Тулума або Плая-дель-Кармен, не залишайте охоронювані готельні об'єкти".

Раніше в американському штаті Каліфорнія помер 19-річний блогер Ентоні Барахас, який отримав вогнепальне поранення під час стрілянини у кінотеатрі. Хлопець разом із 18-річною подругою дивився фільм жахів, коли невідомий відкрив вогонь.

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