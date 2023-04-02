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У Мексиці зайнялася повітряна куля: двоє людей згоріли живцем (відео)

У Мексиці зайнялася повітряна куля: двоє людей згоріли живцем (відео)

Фото: pixabay.com

Причини трагедії встановлюються.

Щонайменше двоє людей загинули внаслідок пожежі на повітряній кулі під час польоту над Мексикою. Трагедія сталась над районом, де розташовані піраміди стародавнього міста Теотіуакан.

Про це повідомляє abcnews.

Жертвами інциденту стали жінка та чоловік. Також постраждала неповнолітня дівчина - вона отримала опіки першого та другого ступеня і перелом стегна.

Проте поки не відомо, скільки загалом людей перебували на повітряній кулі. Також поки не зрозуміло, чому повітряна куля загорілась.

Нагадаємо, в Італії повітряна куля з туристами врізалася в історичний музей.

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