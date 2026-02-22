У Мексиці ліквідували одного з найвпливовіших наркоторговців світу: подробиці операції

Мексика / © Associated Press

Реклама

Мексиканські силовики ліквідували одного з найрозшукуваніших наркоторговців у світі — лідера картелю “Халіско Нове покоління” Немесіо Рубена Осегеру Сервантеса, відомого за прізвиськом “Ель Менчо”.

Про це повідомляють мексиканські ЗМІ з посиланням на урядові джерела, передає The Guardian.

Лідер картелю Немесіо Рубен / © Фото з відкритих джерел

За їхніми даними, 59-річний наркобарон був убитий у неділю під час спецоперації в західному штаті Халіско.

Реклама

Осегера Сервантес очолював одну з найпотужніших і найжорстокіших злочинних організацій Мексики. Картель “Халіско Нове покоління” за останні роки значно посилив вплив і став одним із головних гравців на наркоринку, поступово витісняючи інші угруповання.

Хоча міжнародно картель менш відомий, ніж угруповання Сіналоа засудженого наркобарона Хоакіна “Ель Чапо” Гусмана, у Мексиці він здобув репутацію через надзвичайну жорстокість і добре озброєні бойові підрозділи, які нагадують військові формування.

Сполучені Штати оголосили винагороду у 15 мільйонів доларів за інформацію, що допоможе затримати “Ель Менчо”. Його підозрювали в контрабанді великих партій кокаїну, метамфетаміну та фентанілу через кордон США.

Автобус, підпалений організованими злочинними угрупованнями у відповідь на операцію в Халіско, Мексика. / © AFP

Після повідомлень про ліквідацію наркобарона у кількох регіонах країни почалися заворушення. У щонайменше п’яти штатах — Халіско, Гуанахуато, Наярит, Мічоакан і Тамауліпас — зафіксували блокування доріг. Озброєні групи підпалювали автомобілі, автобуси та вантажівки.

Реклама

У популярному туристичному місті Пуерто-Вальярта очевидці повідомляли про густий дим над узбережжям. У столиці штату Гвадалахарі люди в паніці залишали вулиці, побоюючись нападів бойовиків.

Губернатор Халіско Пабло Лемус закликав мешканців залишатися вдома, доки ситуацію не стабілізують. У регіоні тимчасово зупинили громадський транспорт і рекомендували утриматися від поїздок.

Посольство США в Мексиці також звернулося до своїх громадян із проханням не залишати безпечні місця через триваючі операції сил безпеки та кримінальну активність.

Водночас президентка Мексики Клаудія Шейнбаум офіційно не підтвердила загибель “Ель Менчо”, заявивши, що подробиці оприлюднять після доповіді Ради національної безпеки.

Реклама

За попередніми даними, операція могла відбутися в районі міста Тапальпа, приблизно за 130 кілометрів від Гвадалахари. Обставини та точне місце ліквідації наразі уточнюються.

Нагадаємо, Нацполіція спільно з Польщею та Молдовою провела масштабну спецоперацію “Рубікон”. В результаті викрито міжнародну наркомафію, яка “тримала” лабораторії і склади з наркотиками по всій Україні. Мережа виробляла понад 700 кг наркотиків на місяць із прибутком понад 400 млн грн.