Світ
27
1 хв

У Мексиці потяг врізався в автобус: багато загиблих та поранених

У центральній частині Мексики вантажний потяг врізався в пасажирський автобус.

Ігор Бережанський
Аварія у Мексиці

Аварія у Мексиці

У Мексиці сталася масштабна дорожньо-транспортна аварія із численними жертвами.

Про це повідомляє Reuters.

У промисловій зоні на шосе між містом Атлакомулько (приблизно за 115 км на північний захід від Мехіко) та Мараватіо, що в сусідньому штаті Мічоакан, вантажний потяг зіткнувся з двоповерховим пасажирським автобусом.

За даними влади, загинули щонайменше десятеро людей: семеро жінок і троє чоловіків. Ще 61 особа отримала поранення.

У прокуратурі штату Мехіко уточнили, що частина потерпілих перебуває у важкому стані, тоді як інші вже були виписані з лікарні.

Смертельні автобусні аварії є поширеним явищем у Латинській Америці. Згідно з останнім звітом уряду Мексики, у 2023 році на федеральних автомагістралях сталося понад 12 тисяч ДТП, унаслідок яких травмувалися понад 6400 осіб і загинули близько 1900.

Раніше повідомлялося, що на Шрі-Ланці пасажирський автобус злетів у прірву з 300-метрової скелі. Загинуло 15 осіб.

Ми раніше інформували, що у Польщі в місті Желістшево пасажирський потяг сполученням Гдиня-Хель зіткнувся з мікроавтобусом.

27
