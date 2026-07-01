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ТСН у соціальних мережах

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Світ
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У Мексиці стався потужний землетрус: поштовхи відчули мільйони людей

Потужний землетрус магнітудою 6,0 стався біля узбережжя Мексики у затоці Каліфорнія — підземні поштовхи відчули мільйони людей, однак загрози цунамі не оголошували.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Землетрус

Землетрус / © cxid.info

У затоці Каліфорнія біля узбережжя Мексики стався сильний землетрус магнітудою 6,0 — підземні поштовхи відчули мільйони людей, однак загрози цунамі наразі немає.

Про це повідомляє NBC Los Angeles

За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус магнітудою 6,0 стався 30 червня у затоці Каліфорнія поблизу мексиканського штату Сіналоа. Осередок підземних поштовхів залягав на відносно невеликій глибині — близько 10 кілометрів.

Епіцентр розташовувався приблизно за 75 кілометрів на південний захід від населеного пункту Ель-Прогресо. За попередніми оцінками сейсмологів, помірні поштовхи могли відчути близько 13 тисяч людей, ще понад 2,6 мільйона — слабкі коливання.

Наразі інформації про жертв, постраждалих чи серйозні руйнування не надходило. Фахівці також повідомили, що загрози цунамі після землетрусу немає.

Мексика входить до так званого Тихоокеанського вогняного кільця — одного з найактивніших сейсмічних регіонів планети, де регулярно фіксують потужні землетруси та виверження вулканів

Нагадаємо, що кількість загиблих після землетрусу в Венесуелі шалено зростає, під завалами досі шукають людей

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Дата публікації
Кількість переглядів
31
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