У Мексиці виявлено 48 мішків із людськими останками
Ділянку із похованням виявили активісти руху Guerreros Buscadores ще 26 вересня, проте відомо про це стало лише зараз.
У муніципалітеті Сапопон мексиканського штату Халіско було виявлено таємне поховання — 48 мішків з людськими останками.
Про це пише газета Tribuna de México із посиланням на владу.
Незаконне поховання виявили наприкінці вересня представники організації Guerreros Buscadores de Jalisco. Очільниця спецпрокуратури Мексики у справах зниклих безвісти Бланка Трухільйо повідомила, що розслідування на місці поховання триває. Місце досліджується судмедекспертами, які мають визначити, скільки людських тіл у похованні.
Як зазначає газета, уряд штату зіткнувся із кризою зникнень людей. Згідно з офіційною інформацією, у Халіско числиться понад 15,9 тисяч зниклих безвісти, що пов’язують із діяльністю організованих злочинних угруповань у регіоні.
