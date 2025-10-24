ТСН у соціальних мережах

230
1 хв

У Мексиці виявлено 48 мішків із людськими останками

Ділянку із похованням виявили активісти руху Guerreros Buscadores ще 26 вересня, проте відомо про це стало лише зараз.

Віра Хмельницька
Поліція на місці інциденту

Поліція на місці інциденту / © Associated Press

У муніципалітеті Сапопон мексиканського штату Халіско було виявлено таємне поховання — 48 мішків з людськими останками.

Про це пише газета Tribuna de México із посиланням на владу.

Незаконне поховання виявили наприкінці вересня представники організації Guerreros Buscadores de Jalisco. Очільниця спецпрокуратури Мексики у справах зниклих безвісти Бланка Трухільйо повідомила, що розслідування на місці поховання триває. Місце досліджується судмедекспертами, які мають визначити, скільки людських тіл у похованні.

Як зазначає газета, уряд штату зіткнувся із кризою зникнень людей. Згідно з офіційною інформацією, у Халіско числиться понад 15,9 тисяч зниклих безвісти, що пов’язують із діяльністю організованих злочинних угруповань у регіоні.

Нагадаємо, в іспанській Валенсії на верхньому поверсі житлового будинку протягом 15 років залишалося тіло пенсіонера на ім’я Антоніо. Його виявили випадково, коли після сильних дощів вода з забитої труби затопила балкон у квартирі нижче.

230
