У Мексиці виявлено 48 мішків із людськими останками

У муніципалітеті Сапопон мексиканського штату Халіско було виявлено таємне поховання — 48 мішків з людськими останками.

Про це пише газета Tribuna de México із посиланням на владу.

Незаконне поховання виявили наприкінці вересня представники організації Guerreros Buscadores de Jalisco. Очільниця спецпрокуратури Мексики у справах зниклих безвісти Бланка Трухільйо повідомила, що розслідування на місці поховання триває. Місце досліджується судмедекспертами, які мають визначити, скільки людських тіл у похованні.

Як зазначає газета, уряд штату зіткнувся із кризою зникнень людей. Згідно з офіційною інформацією, у Халіско числиться понад 15,9 тисяч зниклих безвісти, що пов’язують із діяльністю організованих злочинних угруповань у регіоні.

