У Мережі опублікували супутникові знімки наслідків вибухів на білоруському аеродромі "Зябровка" - фото

Результати вибухів на аеродромі "Зябровка" показали з космосу.
У ніч проти 11 серпня в районі військового аеродрому "Зябровка" в Білорусі було чути вибухи та були помітні спалахи.
Результати вибухів на аеродромі у Гомельській області Білорусі показали з супутника. На знімках видно сліди пожежі.
Відповідні фото оприлюднила у Twitter компанія Maxar Technologies.
Знімки зроблені 12 серпня – через добу після події.
На фото видно сліди від пожежі. При цьому за контурами схоже, що на головній злітно-посадковій смузі згорів літак. Крім того, поруч видно вигорілі рослини.
Нагадаємо, з’явились деталі вибухів на білоруському аеродромі "Зябровка".
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