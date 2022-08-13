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У Мережі опублікували супутникові знімки наслідків вибухів на білоруському аеродромі "Зябровка" - фото

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У Мережі опублікували супутникові знімки наслідків вибухів на білоруському аеродромі "Зябровка" - фото

Фото/Twitter: Maxar Technologies

Результати вибухів на аеродромі "Зябровка" показали з космосу.

У ніч проти 11 серпня в районі військового аеродрому "Зябровка" в Білорусі було чути вибухи та були помітні спалахи.   

Результати вибухів на аеродромі у Гомельській області Білорусі показали з супутника. На знімках видно сліди пожежі.

Відповідні фото оприлюднила у Twitter компанія Maxar Technologies.

Знімки зроблені 12 серпня – через добу після події.

На фото видно сліди від пожежі. При цьому за контурами схоже, що на головній злітно-посадковій смузі згорів літак. Крім того, поруч видно вигорілі рослини.

Фото/Twitter: Maxar Technologies / ©
Фото/Twitter: Maxar Technologies

Нагадаємо, з’явились деталі вибухів на білоруському аеродромі "Зябровка".

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