У мережі опублікували відео, як росіянка ридає на величезному кладовищі "вагнерівців"

Відео зробила жителька міста Гарячий Ключ, що у Краснодарському краї.

У мережі опублікували відео, на якому росіянка показує величезне кладовище найманців ПВК "Вагнер" у Краснодарському краї.

Відповідне відео опублікував журналіст Юрій Бутусов.

Повідомляється, що це відео зробила жителька міста Гарячий Ключ, що у Краснодарському краї. У ньому вона ходить поміж могил та ридає.

Зокрема вона заявляє, що у кладовища не видно ані кінця, ані краю, а також, що там поховані молоді хлопці.

"Свіжі могили вагнерівців в Краснодарському краї показала місцева жителька. На цвинтарі міста Гарячий Ключ велика кількість захоронень найманців ПВК Вагнер з датами смерті кінця 2022 року та початку 2023 року", - повідомив Бутусов.

Нагадаємо, раніше проект OSINT-проект KIU (Killed in Ukraine) опублікував дані, згідно з якими на війні проти України загинуло щонайменше 2000 російських офіцерів.

Крім того, ми раніше британська розвідка повідомила, що Росія зазнає великих втрат у спробах оточити Авдіївку.

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