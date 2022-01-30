У Мережі показали фото з місця масштабного обвалу мосту з пасажирським автобусом у США

У Мережі показали фото з місця масштабного обвалу мосту з пасажирським автобусом у США

Внаслідок інциденту постраждали щонайменше десятеро людей.

В американському місті Піттсбурґ, що в штаті Пенсільванія, впав півстолітній міст. Частини переправи полетіли вниз із 40-метрової висоти, коли нею проїжджали шість транспортних засобів, зокрема пасажирський автобус.

Про це 29 січня йдеться у випуску ТСН. 19:30.

Зазначається, що внаслідок інциденту постраждали щонайменше десятеро людей.

За словами очевидців, щоб витягти декого з потерпілих, їм довелося формувати живий ланцюг. Окрім того, надзвичайники задіяли 30-метрову мотузку.

Дорогу до переправи нині перекрили, як і газопровід, розташований під мостом. Правоохоронці з'ясовують, що саме стало причиною аварії, і додають, що лише у вересні півстолітня переправа пройшла перевірку на міцність.

За збігом обставин, міст у Піттсбурзі завалився за кілька годин до візиту президента США Джо Байдена. Американський лідер саме мав обговорювати проблеми з інфраструктурою та виділення коштів на її відновлення. Політик особисто відвідав місце аварії.

В американському Піттсбурзі завалився 50-річний міст

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