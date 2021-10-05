У Мережі показали відео з місця смертельної стрілянини у пасажирському потязі в США

Стрілець забарикадувався у вбиральні, його знайшли мертвим.
В американському штаті Арізона у понеділок, 4 жовтня, внаслідок стрілянини у пасажирському потязі залізничної компанії Amtrak загинув агент Управління боротьби з наркотиками США.
Про це повідомляє NBC News.
Зазначається, що ще двоє співробітників правоохоронних органів отримали поранення, одного з постраждалих госпіталізували у критичному стані.
Інцидент стався у Тусоні під час планової перевірки поїзда на наявність нелегальних грошей, зброї та наркотиків. Як пише The Associated Press, офіцери саме затримували одного з пасажирів на другому поверсі вагона, коли інший чоловік відкрив вогонь.
"Підозрюваний, обмінявшись пострілами з офіцерами, забарикадувався у вбиральні, розташованій на нижньому поверсі", - розповіли у поліції. Пізніше стрільця знайшли мертвим. Іншого підозрюваного затримали.
У момент стрілянини у вагоні перебували близько десяти пасажирів, жоден із них не постраждав. Загалом з потяга на станцію евакуювали 137 пасажирів і 11 членів екіпажу.
Раніше в американському штаті Монтана щонайменше троє людей загинули внаслідок аварії з пасажирським потягом залізничної компанії Amtrak. Поїзд із 147 пасажирами і 13 членами екіпажу зійшов з рейок і декілька вагонів перевернулися на бік.