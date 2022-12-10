У Мережі шириться відео, як "п'яний" Путін розповідає, чому почав атакувати українську енергоструктуру

В мережі з'явилося відео з "п'яним" Путіним, який розповідає про удари РФ по енергосистемі України, попиваючи шампанське.

Російський диктатор Володимир Путін 9 грудня виступив перед своїми пропагандистами з бокалом шампанського в руках і розповів, чому РФ атакує енергетичну структуру України.

Відео виступу швидко розлетілося інтернетом.

Путін заявив, що навколо ударів Росії по критично важливій українській інфраструктурі зчинилося "надто багато шуму". Водночас, за словами Путіна, "не потрібно бути особливо добре обізнаними", щоб зрозуміти поточний стан справ.

Крім того, російський диктатор заявив, що таким чином Росія нібито відповідає на українські удари по незаконному Керченському мосту.

"Так, ми робимо це. Але хто це почав? Хто пробив Кримський міст? Хто підірвав лінії електропередач Курської АЕС? Хто не постачає Донецьку воду?", — додав він.

'Drunk' Putin's daunting message regarding Ukraine war >> ️https://t.co/PYz1WnTuUJ - A new video of an allegedly drunk #VladimirPutin admitting to ongoing strikes on #Ukraine has gone viral, with many people viewing the footage as a sign #Russia is losing the war. pic.twitter.com/amFMPSmaxY — JOE (@Joeontheloose) December 9, 2022

Своєю чергою, російська журналістка Ганна Нємцова зауважила, що можливе сп’яніння Путіна є першим за час його перебування при владі. За її словами, це одне з небагатьох непостановочних відео російського диктатора.

"За 20 років ми бачили багато постановочних фото- та відеозйомок, зокрема напівголого Путіна на коні або пірнаючого за грецькими глечиками, Путіна, що летить з перелітними птахами або цілує хлопчика в живіт, але п’яних промов про російські ракети, що завдають ударів по сусідній державі має бути власним вчиноком Путіна", — написала вона у Твітері.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни розповіли, російський диктатор Путін намагається перекладати відповідальність на інших, щоб не говорити особисто про поразки. Зараз він грає роль "арбітра правди", щоб контролювати популярність мілітарних блогерів.

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