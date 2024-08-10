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У Мережі з'явилися нові фото розбитої "Хаймарсом" колони російських військових у Курській області

У Мережі з'явилися нові фото розбитої "Хаймарсом" колони російських військових у Курській області

На фото видно розбиту техніку / Фото: із соцмереж

На фото видно чимало знищених машин.

У Мережі з'явилися ще світлини у хорошій якості знищеної колони транспорту російських військ під Рильськом Курської області.

Колона за попередньою інформацією була вражена українськими ракетними ударами з "Хаймарсу". 

Машини мають маркування літерою Z.

Раніше у Мережі показали розбиту "Хаймарсом" колону армії РФ на Курщині. Про це заявили місцеві жителі. Судячи з кадрів, знищено десятки російських солдатів і вантажівок. Кузова автівок буквально завалені трупами російських окупантів.

Україна офіційно поки не коментувала інцидент.

Раніше ми писали, як далеко ЗСУ просунулися в Курській області та яку територію контролюють.

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