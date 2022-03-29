У Мережі з’явилося відео, як російська техніка відступає від українського кордону в бік Білорусі

У Мережі з’явилося відео, як російська техніка відступає від українського кордону в бік Білорусі

Очевидці зафіксували понад 70 гусеничних БМП з маркуванням V і прапорами РФ.

У Білорусі очевидці помітили рух колон російської військової техніки від українського кордону.

Відео руху техніки оприлюднили білоруський ресурс MotolkoHelp та Єврорадіо.

Так, очевидці в Гомелі надіслали Єврорадіо відеозапис, на якому видно, що колона військової техніки з прапорами Росії рухається вулицею Ілліча від українського кордону в бік центру міста.

Крім того, понад 70 гусеничних БМП з маркуванням V і прапорами РФ та російського ВДВ помітили сьогодні в Речиці ( Гомельська область) на залізничній колії.

Раніше ця колона була помічена дорогою з Хойників по трасі Р-33 до залізниці. Станом на 10:30 29 березня техніку активно вантажили на платформи. Слід зазначити, що очевидці впізнали в російській техніці бронетранспортери БТР-Д і МТ-ЛБ.

More than 70 tracked infantry fighting vehicles of the Russian Armed Forces with “V” marks were seen this morning near the railway station in Rechitsa (Gomel region).

Some vehicles have Russian and Airborne forces flags.

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Нагадаємо, у розвідці США підтвердили те, що РФ частково виводить свої війська з території Київської області, проте небезпека зберігається через ймовірність бомбардування Києва.

Крім того, р осійська делегація у Стамбулі заявила про суттєве скорочення військової активності на Київському та Чернігівському напрямах. Водночас продовжує перекидати до Білорусі ракетні комплекси "Іскандер-М".

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