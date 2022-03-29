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У Мережі з’явилося відео, як російська техніка відступає від українського кордону в бік Білорусі

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У Мережі з’явилося відео, як російська техніка відступає від українського кордону в бік Білорусі

Associated Press

Очевидці зафіксували понад 70 гусеничних БМП з маркуванням V і прапорами РФ.

У Білорусі очевидці помітили рух колон російської військової техніки від українського кордону.

Відео руху техніки оприлюднили білоруський ресурс MotolkoHelp та Єврорадіо.

Так, очевидці в Гомелі надіслали Єврорадіо відеозапис, на якому видно, що колона військової техніки з прапорами Росії рухається вулицею Ілліча від українського кордону в бік центру міста.

Крім того, понад 70 гусеничних БМП з маркуванням V і прапорами РФ та російського ВДВ помітили сьогодні в Речиці (Гомельська область) на залізничній колії.

Раніше ця колона була помічена дорогою з Хойників по трасі Р-33 до залізниці. Станом на 10:30 29 березня техніку активно вантажили на платформи. Слід зазначити, що очевидці впізнали в російській техніці бронетранспортери БТР-Д і МТ-ЛБ.

Нагадаємо, у розвідці США підтвердили те, що РФ частково виводить свої війська з території Київської області, проте небезпека зберігається через ймовірність бомбардування Києва.

Крім того, російська делегація у Стамбулі заявила про суттєве скорочення військової активності на Київському та Чернігівському напрямах. Водночас продовжує перекидати до Білорусі ракетні комплекси "Іскандер-М".

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