У Мережі з'явилося відео, як рятували українку в Іспанії, яка вдарилася об скелі і впала в море

Дівчина померла в лікарні від отриманих травм.

В Іспанії в лікарні померла 26-річна українка, яка захотіла зробити селфі на популярній серед туристів пам'ятці "Балкон Середземномор'я" в іспанському місті Бенідорм.

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Відео як рятувальники діставали дівчини з води виклали в Мережі.

На кадрах видно, як рятувальник через хвилі намагається дістатися до непритмної дівчини, яка гойдається на воді.

За словами очевидців, дівчина вилізла на перила задля ефектного селфі, в якусь мить втратила рівновагу, зірвалася і впала з кручі, вдарившись об каміння, в море.

На місце викликали екстрені служби. Дівчина перебувала в непритомному стані і отримала серйозні травми під час падіння. Постраждалу евакуювали в порт Бенідорм. Там був встановлений тимчасовий намет, де дівчину намагалися реанімувати. Далі її доправили до лікарні Аліканте, де від отриманих травм вона згодом померла.

На місці пригоди разом із українкою перебував її хлопець.

В Мережі з'явилося відео порятунку українки, яка впала зі скелі у Іспанії

Нагадаємо, що Харкові неповнолітня дівчинка стрибнула з даху багатоповерхового житлового будинку. Попередньо, вона гуляла зі своєю подругою, на очах якої і вкоротила собі віку.

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