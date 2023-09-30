У Мережі з'явився заповіт Пригожина: кому все відійшло (документ)

Почався внутрішньосімейний конфлікт у Пригожіних, який може перерости у затяжні баталії.

У Мережі з'явився заповіт Євгена Пригожина. Все своє майно ватажок ПВК "Вагнер" залишив синові Павлу Пригожину. Дружині Пригожина нічого не належить, оскільки він переписав на неї частину майна під час розставання.

Про це повідомляє ВЧК-ОДПУ.

Раніше джерело ВЧК-ОДПУ повідомляло, що почався внутрішньосімейний конфлікт у Пригожиних, який може перерости в затяжні баталії. Згідно з прижиттєвою волею Пригожина, його синові Павлу дісталося майже все. А донькам – майже нічого.

Заповіт Пригожина / Фото: Telegram / ВЧК-ОГПУ

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"Весь бізнес, усі компанії, вся власність, крім кількох об'єктів, залишених донькам, дісталися Павлу. Він оголосив себе наступником Євгена Пригожина у всьому. Але, якщо чесно, то Павло перебуває під впливом певних осіб та самостійною величиною його назвати складно", — розповіло джерело.

За словами джерела, Павло Пригожин перебуває під впливом нового начальника служби безпеки ПВК "Вагнер" Михайла Ватаніна.

Євген Пригожин із сином Павлом / Колаж: kompromat1.wiki

Нагадаємо:

Нагадаємо:

Літак Євгена Пригожина розбився у Тверській області Росії надвечір 23 серпня 2023 року. На місці падіння виявили вщент розбитий літак з бортовим номером бізнес-джета, в якому зазвичай літав власник ПВК "Вагнер".

На місці авіакатастрофи виявили 10 тіл. Пізніше російська влада запевнила, що усіх ідентифіковано. Зокрема, серед загиблих — Пригожин, а також командир ПВК "Вагнер" Дмитро Уткін та інші керівники "вагнерівців".

У перші дні після авіакатастрофи аналітики висунули чотири версії подій. Серед них — підрив ракетою ППО або ж вибухівка на борту. При цьому погоджувались, що можливе вбивство за наказом президента Росії Володимира Путіна, який не пробачив Пригожину заколоту у червні 2023 року.

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