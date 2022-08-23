У Мережі згадали про нездорову пристрасть Путіна до дітей: фото

Останнім часом користувачі соцмереж активно нагадують, що колишній співробітник ФСБ Олександр Литвиненко перед своєю загибеллю звинуватив Володимира Путіна у педофілії.

Як повідомляє видання iDnes, люди додають хештег #Pedoputin до твітів з архівними фотографіями Путіна, який цілує або обіймає випадкових дітей, щоб довести правдивість популярної чутки.

Дехто із користувачів, які підтримали цей флешмоб скаржаться, що Twitter заблокував їхній обліковий запис за поширення невідповідного контенту.

У Кремлі ніколи не коментували фото, на яких російський президент пригортається до чужих дітей на людях.

У 2006 році про нездорову пристрасть Путіна до дітей заговорив досвідчений російський агент Литвиненко. У своїй статті під назвою “Педофіл з Кремля” він тоді описав, що за багаторічним провалом кар’єри Путіна в спецслужбі стоїть саме його справжня сексуальна орієнтація.

“Коли Путін закінчив інститут Андропова, де готують офіцерів для служби в КДБ, його не взяли в розвідку. Замість цього його направили на молодшу посаду в Ленінградське управління КДБ. Незадовго до випуску начальники Путіна дізналися, що він педофіл”, - пояснював Литвиненко, якого того ж року було отруєно полонієм.

У той же час великого розголосу набула пікантна ситуація з Путіним та маленьким хлопчиком Микитою Конкіним, якого російський президент прилюдно поцілував у голий живіт.

This fact remained virtually unnoticed in Western media, but in addition to being a genocidal war criminal and Zatanist, #Putin is also an ugly pervert. He killed Litvinenko for this truth, also. pic.twitter.com/YSbgHqCVJ0 #PutinWarCriminal #Russia — Churchill (@WarAgainstPutin) June 11, 2022

Кадри, які показали на російському телебаченні, викликали неабиякий подив у глядачів.

Нагадаємо, чутки про те, що Путін хворий на рак і повільно вмирає, ходять у ЗМІ вже досить давно. Кажуть, диктатор почав готувати собі наступника, який посяде його місце у президентському кріслі.

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